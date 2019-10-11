Помпео заявил, что США принимают меры для прекращения операции Турции в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Власти США принимают меры в сфере дипломатии и экономики, чтобы убедить Турцию прекратить военную операцию в Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью журналистам американской газеты The Tennessean , стенограмму распространила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По словам главы американской дипломатии, Госдепартамент пытается "убедить президента Турции Тайипа Эрдогана в том, что вторжение не является надлежащим шагом". "Мы пытаемся убедить их [турецкую сторону] в том, что такое вторжение в Сирию, при котором в данном регионе подвергается опасности жизнь курдов и других, христиан и других этнических и религиозных меньшинств, - это неудачная идея. Мы применяем все имеющиеся инструменты в сфере дипломатии и экономики, чтобы убедить их прекратить эти действия", - добавил он.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС Турции по позициям курдских формирований. Целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.