Помпео заявил, что США намерены поддерживать курдов

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Вашингтон считает эффективным прежнее сотрудничество с курдами на Ближнем Востоке и намерен продолжать оказывать им поддержку. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью журналистам американской газеты The Tennessean . Стенограмму распространила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.

На вопрос о том, не считает ли он, что Вашингтон предал курдов в свете проведения Турцией военной операции в Сирии, глава американской дипломатии ответил: "США уже очень давно работали вместе с курдами не только в Сирии, но и на всем Ближнем Востоке. Они были хорошими партнерами для нас в каждом из государств, и я в полной мере уверен, что администрация продолжит поддерживать этих людей, которые являются друзьями США".

Говоря об операции Анкары в Сирии, Помпео отметил: "Курдам и руководству Турции следует понимать, что мы не считаем верными действия президента Тайипа Эрдогана. Это неправильно, он должен прекратить".

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.