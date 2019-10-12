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СМИ: турецкие войска установили контроль над 20 населенными пунктами на севере Сирии

По информации талеканала Al-Hadath, турецкие военнослужащие и боевики сирийской оппозиции перекрыли также шоссе между Хасеке и Кобани на северо-востоке провинции Алеппо

ТАСС, 12 октября. Подразделения турецкой армии и воюющие на их стороне вооруженные формирования сирийской оппозиции установили контроль над 20 населенными пунктами, расположенными на севере сирийских провинций Хасеке и Ракка. Об этом сообщил в субботу телеканал Al-Hadath.

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По его информации, турецкие военнослужащие и боевики сирийской оппозиции перекрыли также шоссе между провинциальным центром Хасеке и Кобани (Айн-эль-Араб) на северо-востоке провинции Алеппо. Кроме того, им удалось захватить блокпост на пересечении дорог, идущих в города Телль-Тамер, Айн-Иса и Ракка.

Авиация и артиллерия турецких войск наносят сейчас интенсивные удары по пограничному городу Рас-эль-Айн, где обороняются бойцы курдских "Сил народной самообороны", входящих в состав коалиции "Силы демократической Сирии". По информации агентства SANA, снаряды разорвались утром на рыночной площади в центре этого города. Сведений о пострадавших не поступало.

По данным телеканала Al Arabiya, за трое суток операции турецкой армии на северо-востоке Сирии число погибших среди мирных граждан достигло 20, десятки получили ранения. Большинство жертв приходится на город Телль-Абъяд на севере провинции Ракка, который сильно разрушен в результате бомбардировок. Свыше 100 тыс. беженцев покинули районы, где идут военные действия.

Министерство национальной обороны Турции сообщило в субботу в Twitter, что вооруженные силы республики во время трансграничной операции "Источник мира" в Сирии "нейтрализовали 415 террористов", к которым в Анкаре причисляют бойцов курдских отрядов.

Теги
СирияТурцияКризис в СирииВоенная операция Турции на севере Сирии
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