Пашинян и Путин обсудили ситуацию на севере Сирии

ЕРЕВАН, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в субботу в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, сложившуюся на севере Сирии. Об этом сообщают из пресс-службы главы армянского кабмина.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Лидеры двух стран в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на севере Сирии. Пашинян и Путин обменялись мнениями о региональных вопросах", - говорится в релизе пресс-службы правительства Армении.

Пашинян также написал в Facebook, что попросил российского лидера решить "один очень важный вопрос, который касается безопасности армянской общины в Сирии". "Благодарен президенту России за оперативную реакцию", - отметил премьер.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

Новость обновлена (12:48 мск) - проводятся подробности разговора Путина и Пашиняна