СМИ: курды опровергли сообщение о захвате города Рас-эль-Айн турецкими войсками

ТАСС, 12 октября. Командование вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) опровергло в субботу сообщение о захвате турецкими войсками и формированиями сирийской оппозиции города Рас-эль-Айн на севере провинции Хасеке. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя СДС.

Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Война как "Источник мира".

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

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"Курдские бойцы продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, и противник несет потери", - утверждал он.

Ранее Министерство национальной обороны Турции заявило, что вооруженные силы республики при поддержке так называемой Сирийской свободной армии установили контроль над городом Рас-эль-Айн на четвертый день операции "Источник мира" в Сирии.

Рас-эль-Айн является одним из ключевых населенных пунктов, который турецкая армия намеревалась захватить в ходе новой трансграничной операции.

Сирийское агентство SANA подтвердило, что турецкие войска и их союзники прорвали оборонительные порядки СДС на северном участке фронта и вошли в Рас-эль-Айн.