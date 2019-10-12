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Участники конференции в Стамбуле призвали создать механизм обмена разведданными

В конференции по антитеррору приняли участие спикеры парламентов России, Турции, Афганистана и Пакистана, а также представитель Всекитайского собрания народных представителей

СТАМБУЛ, 12 октября. /ТАСС/. Спикеры парламентов стран - участниц конференции по антитеррору в Стамбуле приняли итоговую декларацию, в которой выступили за создание специального механизма межгосударственного обмена разведданными для борьбы с терроризмом.

"Призываем органы безопасности государств-участников создать специальный механизм по обмену разведданными, информацией, наилучшими практиками и опытом, нацеленными на предотвращение и борьбу с терроризмом", - говорится в декларации, копия которой имеется в распоряжении ТАСС.

Одновременно спикеры подтвердили важность обмена информацией между соответствующими органами для эффективного уголовного расследования и судебного преследования причастных к терроризму лиц "на основе принципа "выдай или суди", включая тех, кто подстрекает к террористическому акту или действиям, а также иностранных террористов-боевиков".

Шаги навстречу

Выступая с заключительной речью, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что для России крайне важно, "чтобы этот формат был в будущем продолжен, и одна из стран-инициаторов конференции могла бы его принять".

"Мы с вами, действительно, сможем сделать многое, если перейдем от диалога, имея доверие друг к другу, к выработке модельных законов и решений, которые позволят эффективно бороться со злом, не объединившись в борьбе против которого, мы не будем эффективными. Поэтому хотелось бы, чтобы это понимание было не только у нас, но и у наших коллег из других парламентов. Что же касается конференции, думаю, что у всех есть чувство удовлетворения, потому что в этот раз, в Стамбуле, мы еще сделали шаги навстречу друг другу в выработке тех решений, которые позволят нам противодействовать терроризму, наркотрафику, экстремизму и развивать межрегиональное взаимодействие", - отметил он.

Ранее Володин предложил участникам конференции создать рабочую группу с участием профильных комитетов, которая займется проработкой законодательного обеспечения борьбы с терроризмом.

III Конференция спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия открылась в субботу в Стамбуле. В совещании приняли участие спикеры парламентов России, Турции, Афганистана и Пакистана. КНР представлял зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ван Дунмин. Следующая такая конференция, как планируется, состоится в 2020 году.

В новость были внесены изменения (17:46 мск) - добавлены подробности.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичАфганистанПакистанТурцияРоссияКитай
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