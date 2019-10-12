Митинги против военной операции Турции в Сирии собрали во Франции около 100 тыс. человек

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Серия акций протеста против военной операции Турции в Сирии началась во Франции в субботу в середине дня. В ней, по данным организаторов из французского отделения Курдского демократического совета (CDK-F), принимают участие не менее 100 тыс. человек.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Старт протестам, как сообщил телеканал BFM, дал митинг проживающих во Франции курдов, который прошел на площади Прав человека, расположенной напротив Эйфелевой башни, на правом берегу Сены. Вслед за ним началась крупная манифестация в противоположной части Парижа, на площади Республики.

Там по призыву французского отделения Курдского демократического совета собрались более 20 тыс. человек. Над толпой подняты транспаранты "Защитим Курдистан!", "Свободу курдскому народу!", "Долой колониализм, да здравствует свобода и справедливость!". С площади Республики участники акции двинулись колонной по парижским бульварам.

"Мы собрались здесь, чтобы выразить свой гнев. Потому что прямо сейчас под бомбами турецкой авиации гибнет мирное население", - сказал в интервью телеканалу Ажит Полат, официальный представитель CDK-F. "Мы настоятельно просим Францию вмешаться в ситуацию и добиться прекращения тех убийств людей, которые совершает турецкая армия и поддерживающие ее группировки радикальных исламистов", - подчеркнул он.

Необходимы санкции

По словам курдского представителя, "и Франции, и Европейскому союзу, и всему мировому сообществу надлежит принять санкции против Турции". "Они должны носить конкретный характер, в частности крайне необходимо создать закрытую для полетов самолетов зону. Население же должно получить защиту ООН", - считает он.

"Также должны быть приняты дипломатические санкции, в частности Франции следует отозвать своего посла из Анкары. Если всего этого не будет сделано, то турецкая агрессия продолжится, будут и дальше гибнуть люди", - подчеркнул Полат.

Он заверил, что проживающие во Франции курды намерены самым решительным образом продолжать в ближайшие дни свои акции. "Курдская община в гневе", - подчеркнул он.

В субботу крупные митинги проходят также в таких мегаполисах, как Марсель и Страсбург, ряде других городов Франции.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.