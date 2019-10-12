Помпео уверен, что Салливан на посту посла в РФ сможет укрепить сотрудничество двух стран

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео выразил уверенность в том, что Джон Салливан на посту посла США в России будет эффективно развивать сотрудничество между двумя странами. Об этом глава американской дипломатии написал в субботу на своей странице в Twitter .

"Рад, что кандидатура Джона Салливана была выдвинута на пост нашего посла в России. Мы давно стремились к конструктивным отношениям с Россией, и я уверен, что Джон будет эффективно руководить усилиями, направленными на укрепление нашего сотрудничества", - заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении кандидатуры первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана на пост посла в РФ. Теперь ее должен утвердить Сенат Конгресса США.

3 октября 2019 года завершились полномочия Джона Хантсмана на посту посла США в России. Он был назначен руководителем дипмиссии США в России в октябре 2017 года. В начале августа этого года он подал Трампу прошение об отставке.

11 апреля 2017 года Трамп выдвинул кандидатуру Салливана на должность первого заместителя госсекретаря. На слушаниях в Сенате Салливан жестко высказывался по вопросу о воссоединении Крыма с Россией и обвинял Москву во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Тогда он заявил, что США должны "решительно ответить на угрозу [со стороны РФ] всеми доступными им средствами".

С 1 апреля по 26 апреля 2018 года Салливан исполнял обязанности госсекретаря в связи с отставкой Рекса Тиллерсона. В июле 2019 года Салливан возглавлял делегацию США на переговорах с Россией по стратегической безопасности в Женеве.