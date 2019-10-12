Reuters: Иран заявляет, что готов вести диалог с Саудовской Аравией без посредников

ТАСС, 12 октября. Иран открыт для переговоров с Саудовской Аравией независимо от того, будет это происходить с помощью посредников или без них. Об этом заявил в субботу официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави, сообщает агентство Reuters.

Ранее представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что несколько стран "выразили добрую волю для организации посредничества", чтобы снять напряженность между Тегераном и Эр-Риядом.

При этом Мусави заявил, что ему "неизвестно о каких-либо посреднических усилиях" для налаживания диалога с Саудовской Аравией, отмечает агентство. По словам представителя МИД, Иран "всегда, с посредниками или без, готов вести переговоры со своими соседями, включая Саудовскую Аравию, чтобы избавиться от любых недопониманий".

В воскресенье с официальным визитом в Иран прибудет премьер Пакистана Имран Хан. Он планирует провести встречу с руководителем и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и президентом Хасаном Роухани. О том, что Пакистан может предпринять посреднические усилия для деэскалации напряженности в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией, Хан заявлял во время пребывания в Нью-Йорке на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре этого года.