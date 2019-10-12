Колумбия осудила решение Каракаса не пускать в страну избранного президента Гватемалы

БОГОТА, 12 октября. /ТАСС/. Власти Колумбии считают произволом решение венесуэльских коллег отказать во въезде в страну избранному президенту Гватемалы Алехандро Джамматтеи. Об этом в субботу глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо написал в своем Twitter.

"Произвол диктаторского режима [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро достиг крайности, запретив въезд в Венесуэлу избранному президенту Гватемалы Алехандро Джамматтеи", - написал Трухильо.

Он добавил, что Колумбия выражает солидарность с Джамматтеи и лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, "который каждый день борется за освобождение своего народа от диктатуры".

Ранее Каракас отказал во въезде в республику Джамматтеи, который намеревался поддержать Гуайдо.

Джамматтеи был избран президентом Гватемалы 11 августа - он набрал около 60% голосов избирателей. Инаугурация пройдет 14 января 2020 года.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Действующий президент республики Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.