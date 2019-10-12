Правящая партия Турции раскритиковала ЕС и ЛАГ за их позицию по операции Анкары в Сирии

АНКАРА, 12 октября. /ТАСС/. Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик подверг в субботу критике Европейский союз и Лигу арабских государств (ЛАГ), выступивших против проводимой Анкарой операции "Источник мира" в Сирии.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Европейский союз высказывается против Турции, как лишившийся политического разума организм. Страны ЕС, проявившие солидарность с террористическими организациями партия "Демократический союз" и "Силы народной самообороны", занимают позицию против Турции, которая защищает от терроризма собственные границы и демократию", - написал политик на своей странице в Twitter.

Челик также прокомментировал заявление, сделанное по итогам экстренного заседания глав МИД Лиги арабских государств, в котором говорится, что организация "изучает вопрос о принятии мер политического, экономического характера, а также в сфере инвестиций и туризма против Турции". "Нет ни единого человека на улицах арабских городов, которые бы воспринимали заявление ЛАГ всерьез. Лига арабских государств в открытую поддерживает террористическую организацию, которая оккупировала арабскую землю. Осуждением Турции ЛАГ поддержала террористов и перечеркнула необходимость собственного существования", - отметил представитель ПСР, которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Ряд европейских стран выступил против проведения Турцией военной операции на северо-востоке Сирии. Некоторые из них в качестве ответных мер приняли решение приостановить экспорт вооружений в республику.