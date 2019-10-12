Очередные парламентские выборы пройдут в Польше

Избирательные участки откроются по всей стране в 07:00 по местному времени (08:00 мск) и закроются в 21:00 (22:00 мск). Помимо этого, поляки смогут проголосовать в других странах, где также будут работать избирательные участки. Отдать свой голос смогут 30 млн 111 тыс. поляков.

За места в Cейме борются 5112 кандидатов, а за сенаторские должности - 278. Выборы в нижнюю палату парламента проходят по пропорциональной системе, в верхнюю - по одномандатным избирательным округам.

Политические партии

По всей стране, поделенной на 41 избирательный округ, своих представителей выдвигают пять крупнейших политических объединений.

Согласно последним опросам общественного мнения, большинство голосов, вероятно, наберет правящая сейчас в Польше консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС). Социологические опросы свидетельствуют о том, что за партию власти проголосуют 42-45% граждан. Если эти прогнозы подтвердятся, ЗиС может сохранить большинство в парламенте, которое последние четыре года позволяло ей самостоятельно принимать решения и законы без необходимости вступления в коалиции.

Крупнейшая оппозиционная партия "Гражданская платформа" (ГП), объединившаяся в "Гражданскую коалицию" с партиями "Зеленые", "Новочесна" и "Инициатива Польска", может рассчитывать на 22-25% голосов избирателей.

В Сейм после четырех лет отсутствия, по данным соцопросов, могут вернуться польские левые силы. Союз демократических левых сил, партии "Весна" и "Левица разем", объединившиеся под названием "Левые", могут получить 10-13% голосов.

На четвертом месте - "Польская коалиция" в составе Польской крестьянской партии и партии "Кукиз-15". За них готовы проголосовать 6% избирателей. Шанс преодолеть необходимый для прохождения в парламент пятипроцентный барьер есть также у праворадикальных сил, объединившихся под названием "Конфедерация".

Явка и мобилизация

Польские политологи сошлись во мнении, что важнейшее значение для результатов выборов будет иметь явка и мобилизация избирателей. В этой связи как партия власти, так и силы оппозиции во всех публичных выступлениях призывали свой электорат прийти на избирательные участки. Лидер ЗиС Ярослав Качиньский назвал эти выборы важнейшими с 1989 года.

Судя по результатам социологических исследований, усилия политиков не были напрасными. Ожидается, что явка избирателей в воскресенье может быть рекордно высокой. Как сообщил польский Центр исследования общественного мнения, 73% граждан Польши интересуются выборами, а 63% уже точно решили, за кого отдадут свой голос.

На последних выборах в Европарламент в мае текущего года явка в Польше составила 45,6%. В 2015 году в выборах в национальный парламент поучаствовали 50,9% поляков, а рекорд для парламентских кампаний был поставлен в 2007 году, когда активность избирателей была на уровне 53,8%.

Подведение итогов

Первые неофициальные итоги голосования станут известны сразу же после закрытия избирательных участков, когда местные СМИ опубликуют данные экзитполов.

Государственная избирательная комиссия (ГИК) сообщила, что первые официальные данные о результатах волеизъявления граждан представит вечером 14 октября. "Если ничего чрезвычайного не произойдет, поздним вечером в понедельник можно ожидать сообщение со стороны ГИК", - сказал на пресс-конференции председатель Государственной избирательной комиссии Польши Веслав Козелевич.

Парламентские выборы проходят в Польше каждые четыре года. В 2015 году победу одержала ЗиС, получив большинство в Сейме - 235 из 460 мандатов. Правившая до этого в Польше на протяжении восьми лет "Гражданская платформа" оказалась на втором месте. Также в парламент тогда прошли партии рок-музыканта Павла Кукиза "Кукиз-15", "Новочесна" и Польская крестьянская партия.