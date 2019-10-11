"Конфликт, не имеющий смысла". Польша выбирает в парламент противников России?

Волеизъявление, которое загодя называли одним из ключевых в истории современной Польши: 13 октября граждан страны пригласят к урнам, чтобы решить, останется ли у власти партия "Право и справедливость" (ПиC), известная резкой антироссийской риторикой. Отношение к ПиС разделило общество надвое: с одной стороны — консерваторы, националисты, сторонники "великой Польши"; с другой — либералы, левые и друзья единой Европы. При этом пророссийских сил на польской политической сцене не осталось. Для Польши нужно больше Согласно опросам общественного мнения, "Право и справедливость" находится близко от опасной черты. Партия может рассчитывать на 40–44% голосов, которых не хватает для сохранения однородного правительства, сформированного четыре года назад. Однако шанс задержаться у власти есть: согласно правилам пропорционального представительства, голоса не прошедших в парламент партий перераспределяются между победителями. В 2015 году результат ПиС был 37,6%. Это значит, что сегодня консерваторов поддерживает даже больше избирателей, чем четыре года назад.

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Немалая часть сторонников ПиС проживает на юге и востоке Польши, в том числе недалеко от границы с Украиной. В этих регионах пользуются успехом идеи "особого пути", включающие историческую обиду на Россию. В 1990-х и 2000-х жители периферии, часто не имеющие образования, не почувствовали на себе всех выгод от начавшегося после удачно проведенных реформ экономического роста. Голоса этих избирателей и досталась ПиС, пообещавшей щедрые социальные программы по перераспределению заработанных всеми денег, поддержку морально-нравственных ценностей и антироссийский курс во внешней политике. Спустя четыре года не остается сомнений, что ПиС свои обещания выполнила. Траты на поддержку семьи, материнства и детства возросли в два раза — до 4% ВВП. Вдвое же планируют увеличить и МРОТ: с 1750 злотых в 2015 году до 4 тысяч в 2023. На амбициозные траты, включающие помощь бедным, у Польши хватает денег: все время пребывания ПиС у власти не прекращался рост ВВП. Впрочем, увеличение валового продукта, в лучшие годы достигающее 5%, началось в Польше задолго до прихода консерваторов к власти. Особый путь для Польши Несмотря на успехи в экономике, ПиС успела нажить себе врагов среди растущего польского среднего класса. Причина — крайний консерватизм, имеющий четкий традиционалистский оттенок. В 2016 году в стране предприняли попытку полностью запретить аборты, введя уголовное наказание для матери нерожденного ребенка и для врача. Под воздействием массовых протестов закон отозвали. Однако избиратели запомнили, что за него голосовали депутаты от ПиС.

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Та же политическая сила стоит за судебной реформой, усиливающей контроль министерства юстиции над назначением и увольнением судей. В ПиС объясняют ее желанием "очистить" систему от чиновников, запятнавших себя в коммунистические времена. Однако в ЕС преобразования рассматривают иначе: как опасную попытку демонтировать разделение властей. За несколько дней до выборов, явно стремясь повлиять на их итог, Еврокомиссия подала жалобу против Варшавы в Европейский суд юстиции. Кроме того, в отношении Польши пробуют ввести в действие статью 7 Лиссабонского договора, предусматривающую лишение голоса в Евросовете. Причина та же: предполагаемое ущемление демократических свобод. На этом фоне ПиС успела поссориться с теми, от кого напрямую зависит. На протяжении двух десятилетий Польша лидирует в списке стран, получающих субвенции от ЕС. В общем исчислении они составляют 2% ВВП. В обмен на финансовую помощь Берлин и Париж хотели бы от Варшавы большей лояльности Европейскому союзу. Однако добиться ее не выходит. На волне споров Франция упрекает Польшу за покупку американской военной техники вместо европейской, а Германия сама терпит польские претензии: накануне 80-летия начала Второй мировой войны в Варшаве потребовали от Берлина астрономической дополнительной компенсации понесенного ущерба на сумму €1 трлн. Если не ПиС, то кто? На этом фоне отрицательный рейтинг партии "Право и справедливость" среди части избирателей очень высок. Однако воспользоваться им конкуренты — либералы из "Гражданской платформы" (ГП) — вряд ли смогут. На протяжении многих лет партия переживает кризис лидерства. Незадолго до выборов влиятельный, но лишенный харизмы лидер ГП Гжегож Схетына предложил нового кандидата в премьеры — Малгожату Кидаву-Блонску, однако даже с учетом этой перемены выправить свое положение оппозиционерам не удалось. Одна из причин: успешное использование ПиС темы сексуальных меньшинств. Консерваторы обвиняют либералов, что те, придя к власти, разрушат моральные основы общества. Под этим чаще всего понимают введение уроков сексуального просвещения, ориентированных на воспитание позитивного отношения к однополой любви, как в странах западной части ЕС.