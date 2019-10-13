СМИ: около сотни членов семей боевиков ИГ бежали из лагеря в Сирии после турецкой атаки

ТАСС, 13 октября. Около сотни членов семей боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) сбежали из специального лагеря, расположенного близ сирийского приграничного города Айн-Иса, после бомбардировок турецкой армией этого района. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителей курдских властей в приграничной зоне.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

По имеющейся информации, "около сотни женщин и подростков, членов семей сторонников ИГ, убежали из спецлагеря после того, как район близ города Айн-Иса, в котором он был обустроен, подвергся бомбардировкам со стороны турецких войск". По данным газеты Asharq AL-awsat, в спецлагере близ Айн-Иса содержались "тысячи семей экстремистов".

Представители курдских властей в приграничной зоне заявили, что в настоящее время не обладают никакой информацией об обстановке в указанном лагере для семей боевиков ИГ.

Несколько лагерей для семей сторонников ИГ находятся на сирийской территории в приграничной с Турцией зоне. До последнего времени охраной этих лагерей занимались военизированные отряды курдов.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.