В США заявили о готовности "моментально" ввести жесткие санкции против Турции из-за Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. США готовы ввести против Турции жесткие экономические санкции практически моментально в случае нарушения Анкарой обязательств по Сирии. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании ABC министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

"Это сложная ситуация, которая продолжает развиваться. С одной стороны, страна - участница НАТО [Турция] воюет с курдами, которые помогают нам [США] в борьбе с ИГ (запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"). Мы - на уровне министерства обороны и Госдепартамента - каждый день поддерживаем связь с Турцией по совершенно конкретным вопросам. Мы готовы ввести санкции по уведомлению практически моментально", - отметил Мнучин.

"Как я уже говорил, такие санкции могут вводиться, начиная с малого, но способны оказывать максимальное давление и уничтожать турецкую экономику", - предупредил глава Минфина США. Он подтвердил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "предложил посредничество в данной ситуации". Анкара предупреждена о том, чем обернутся для нее американские санкции.

Трамп, выступая в субботу перед сторонниками в столице США, заявил о готовности без промедления ввести жесткие экономические санкции в отношении Турции, если Анкара нарушит взятые на себя обязательства защищать христиан в Сирии и надзирать за боевиками ИГ, захваченными американцами. Глава государства акцентировал внимание на том, что его администрация выделила в целом более $500 млн на оказание поддержки представителям религиозных меньшинств в Сирии и Ираке.