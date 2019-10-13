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Военная операция Турции на севере Сирии

В США заявили, что не знают, из кого состоят отряды союзных Турции сил сирийской оппозиции

Глава Пентагона Марк Эспер отметил, что "там есть регулярные турецкие войска и есть их союзники"

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не знают, из кого состоят подразделения сирийской вооруженной оппозиции, действующие совместно с турецкими войсками на севере Сирии, и причастны ли они к возможным военным преступлениям, в том числе расправам над пленными курдскими ополченцами. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу CBS, которое транслировалось в воскресенье.

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"Это ужасно, это ужасная ситуация. Мы осуждаем и осуждали ее. Именно об этом мы и говорили туркам, что это может произойти", - сказал он, комментируя появившиеся ранее видеозаписи расстрелов пленных курдских ополченцев боевиками сирийской вооруженной оппозиции. "Кто совершает подобные действия, в настоящий момент неясно. Там есть регулярные турецкие войска и есть их союзники", - подчеркнул Эспер.

Глава Пентагона признал при этом, что не знает, из кого состоят союзные Турции отряды сирийской оппозиции. "Это так, мы не знаем точно, кто все они такие и что они делают", - подтвердил он.

Эспер также признал, что действия, запечатленные на видеозаписях, могут расцениваться как военные преступления. "Кажется, что да. Если это подтвердится, это будут военные преступления", - сказал глава американского военного ведомства.

Саудовская телестанция Al Arabiya продемонстрировала в субботу в эфире видеозапись расправ боевиков сирийской вооруженной оппозиции над пленными курдскими ополченцами в пограничных районах, где идут военные действия. Как указывает канал, их осуществили члены экстремистской группировки "Ахрар аш-Шаркия", которые участвуют в операции турецких войск "Источник мира". Кадры расстрелов курдских бойцов сняты на смартфон, они сопровождаются возгласами "Аллах акбар!".

Теги
СШАСирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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