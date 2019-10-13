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Военная операция США в Сирии
Обновлено 

Эрдоган заявил, что Турция не испытывает проблем с Россией из-за операции в Сирии

По словам турецкого лидера, заключенные с Москвой договоренности продолжают выполняться

АНКАРА, 13 октября. /ТАСС/. Турция не испытывает каких-либо проблем с Россией в связи с операцией Анкары "Источник мира" в Сирии. С таким утверждением выступил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главными редакторами турецких СМИ в Стамбуле.

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"Договоренности, достигнутые в Сочи, Тегеране и Анкаре, с успехом продолжают выполняться. С Россией у нас нет никаких проблем. Если она появляется, то мы созваниваемся с [президентом РФ Владимиром] Путиным в течение 24 часов и после этого предпринимаем совместные шаги", - приводит слова турецкого лидера телеканал NTV.

Эрдоган также прокомментировал намерения ряда стран ввести экономические санкции против Турции из-за операции в Сирии. "Я бы хотел воспринимать [эти угрозы] в качестве острого словца", - добавил он.

Ранее ряд стран, в том числе США, сообщали о том, что они рассматривают возможность введения различных ограничений в отношении Анкары в связи с боевыми действиями в Сирии.

В новость были внесены изменения (20:20 мск) - добавлены подробности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция США в Сирии
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