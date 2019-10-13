СМИ: курды в Кобани утверждают, что договорились с Москвой и Дамаском о защите города

ТАСС, 13 октября. Глава военного совета расположенного на границе с Турцией сирийского города Кобани Исмат Шейх Хасан выступил в воскресенье с утверждением, что курды договорились с Дамаском и Москвой о защите этого населенного пункта на восточном берегу реки Евфрат.

По его словам, которые приводит иракский телеканал Kurdistan 24, соглашение было заключено после того, как курды осознали, что США оставили их перед лицом агрессии со стороны Турции. "Сейчас мы достигли соглашения с сирийским правительством и россиянами, - утверждает Исмат Шейх Хасан. - Они, как ожидается, войдут в регион этим вечером".

Кто именно должен войти в город, глава военного совета не уточнил. Однако ранее телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил о том, что курдские отряды "Сил народной самообороны" (СНС) заключили соглашение лишь с Дамаском и оно предполагает ввод сирийских войск в Кобани. Al Mayadeen также информировал, что военнослужащие сирийской армии вошли в воскресенье в город Манбидж на севере провинции Алеппо.