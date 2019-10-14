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Военная операция Турции на севере Сирии

Трамп заявил, что страны Европы должны забрать себе оставшихся в тюрьмах Сирии боевиков ИГ

Американский президент подчеркнул, что США никогда не позволят ввезти их на свою территорию

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты уже вывезли самых опасных боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), содержавшихся в тюрьмах в Сирии, теперь страны Европы должны забрать себе остальных. Об этом заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп на своей странице в сети Twitter.

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"В руках у США находятся самые опасные из числа преступников ИГ. Турция и курды не должны позволить им (остальным боевикам ИГ - прим. ТАСС) сбежать. Европа должна была забрать их после множества запросов. Им следует сделать это сейчас. Мы никогда не пустим и не позволим ввезти их в Соединенные Штаты", - заявил он.

В четверг Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков: британцев Александа Коти и аш-Шафи Эльшейха, которые являлись членами входящего в ряды ИГ отряда террористов под названием Beatles. Британцам приписывают расправы над 27 пленниками, в том числе над американскими журналистами Джеймсом Фоули и Стивеном Сотлоффом. Этот отряд террористов получил свое название из-за британского акцента.

Отмечалось, что американская сторона планирует переправить двух террористов в Соединенные Штаты для привлечения к ответственности.

 

Теги
СШАТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
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