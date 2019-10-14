Reuters: сирийские курды заключили предварительное военное соглашение с Дамаском

ТАСС, 14 октября. Официальный представитель курдских властей на севере Сирии Бадран Джиа Курд заявил, что курды заключили предварительное военное соглашение с сирийскими властями. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters .

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По данным агентства, Бадран Джиа Курд пояснил, что соглашение ограничено вопросом размещения военных в приграничных с Турцией регионах и не включает в себе урегулирование политических вопросов, обсуждение которых планируется позднее.

Согласно договоренностям, правительственные войска займут приграничные районы от Манбиджа до Эль-Маликии на северо-востоке Сирии.

В воскресенье глава военного совета расположенного на границе с Турцией сирийского города Кобани Исмат Шейх Хасан выступил с утверждением, что курды договорились с Дамаском и Москвой о защите этого населенного пункта на восточном берегу реки Евфрат.

По его словам, соглашение было заключено после того, как курды осознали, что США оставили их перед лицом агрессии со стороны Турции. Однако ранее телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил о том, что курдские отряды "Сил народной самообороны" (СНС) заключили соглашение лишь с Дамаском и оно предполагает ввод сирийских войск в Кобани. Телеканал также информировал, что военнослужащие сирийской армии вошли в воскресенье в город Манбидж на севере провинции Алеппо.