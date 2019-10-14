Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

Канцелярия Эрдогана: Турция не остановит операцию в Сирии, пока не достигнет своих задач

Ранее некоторые страны, в том числе США, заявили о возможности введения ограничений в отношении Анкары в связи с операцией "Источник мира"

АНКАРА, 14 октября. /ТАСС/. Турция не намерена прекращать проведение операции "Источник мира" в Сирии до тех пор, пока военные республики не достигнут поставленных задач.

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Об этом сообщил в понедельник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Те, кто игнорировал гибель тысяч мирных жителей во время нападений на Мосул, Ракку и Дейр-эз-Зор, сегодня выступают с призывом прекратить операцию "Источник мира" и угрожают Турции санкциями. Мы не остановимся, пока не достигнем поставленных задач", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее ряд стран, в том числе США, сообщали о том, что рассматривают возможность введения различных ограничений в отношении Анкары в связи с боевыми действиями в Сирии.

Теги
СирияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
СМИ: сирийская армия вошла в город Табка и взяла под контроль военный аэродром
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС