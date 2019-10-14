Канцелярия Эрдогана: Турция не остановит операцию в Сирии, пока не достигнет своих задач

АНКАРА, 14 октября. /ТАСС/. Турция не намерена прекращать проведение операции "Источник мира" в Сирии до тех пор, пока военные республики не достигнут поставленных задач.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Об этом сообщил в понедельник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Те, кто игнорировал гибель тысяч мирных жителей во время нападений на Мосул, Ракку и Дейр-эз-Зор, сегодня выступают с призывом прекратить операцию "Источник мира" и угрожают Турции санкциями. Мы не остановимся, пока не достигнем поставленных задач", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее ряд стран, в том числе США, сообщали о том, что рассматривают возможность введения различных ограничений в отношении Анкары в связи с боевыми действиями в Сирии.