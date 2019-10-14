СМИ: сирийская армия вошла в город Табка и взяла под контроль военный аэродром

ТАСС, 14 октября. Сирийские правительственные силы взяли под контроль сразу несколько населенных пунктов в провинции Ракка на севере Сирии.

Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Война как "Источник мира".

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

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Об этом в понедельник сообщило сирийское государственное агентство SANA.

По его сведениям, военнослужащие сирийской армии заняли город Табка возле Евфратской ГЭС, а также расположенный там военный аэродром.

Агентство также сообщает, что сирийские правительственные силы входят в город Айн-Иса в провинции Ракка.

По его сведениям, местное население собралось у въезда в город, чтобы встретить сирийских военных.

Ранее агентство SANA сообщило о развертывании сирийской армией своих подразделений в населенном пункте Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке в 30 км от границы с Турцией.