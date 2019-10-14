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Комиссия по расследованию авиаударов в Идлибе представит генсеку доклад через три месяца

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что результаты ее работы не опубликуют

ООН, 14 октября. /ТАСС/. Комиссия по обнаружению фактов о нанесении ущерба гуманитарным объектам в Идлибе планирует представить результаты работы генсеку организации в течение трех месяцев. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС

"Есть надежда, что работа будет завершена в течение трех месяцев", - сказал он.

Дюжаррик также подтвердил, что результаты ее работы не будут опубликованы. О причинах, по которым объекты, контролируемые ООН, могли подвергнуться авиаударам, миссия сообщит в докладе генсеку организации.

Постпред России при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС подтвердил, что Москва готова предоставить комиссии всю необходимую информацию. На специальной пресс-конференции в ООН он продемонстрировал неточности в получаемых российскими военными данных о расположении и состоянии гуманитарных объектов, якобы подвергшихся обстрелам.

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