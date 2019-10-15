СМИ: зампомощника госсекретаря США прибыл в Конгресс для показаний в рамках импичмента

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент прибыл во вторник в Конгресс для дачи показаний в закрытом режиме в рамках расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу.

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу?

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента

Об этом сообщает газета The Hill.

Ранее перед конгрессменами выступали экс-спецпредставитель по Украине Курт Волкер, бывший американский посол в Киеве Мари Йованович и бывший старший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома Фиона Хилл. Посол США при ЕС Гордон Сондланд прибудет в нижнюю палату Конгресса 17 октября, но не предоставит требуемых законодателями документов, в том числе относящихся к телефонному разговору Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля.

Белый дом 8 октября уведомил демократов, что не будет с ними сотрудничать по процедуре импичмента.