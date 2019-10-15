Пентагон: санкции против Турции не повлияли на работу ВС США на авиабазе Инджирлик

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Введенные США против Турции в понедельник санкции в связи с операцией на севере Сирии не повлияли на деятельность военнослужащих США на турецкой авиабазе Инджирлик. Об этом сообщила во вторник корреспонденту ТАСС официальный представитель Министерства обороны США подполковник американских ВВС Карла Глисон.

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Отвечая на вопрос, повлияли ли американские рестрикции на деятельность военнослужащих США на авиабазе, она ответила: "Никаких изменений в проведении повседневных операций [ВС США] на авиабазе Инджирлик не произошло".

Дислоцированные на авиабазе американские военнослужащие "обеспечивают безопасность США, их союзников и партнеров, а также постоянно проводят воздушные операции и помогают защищать интересы США и НАТО", добавила Глисон.

14 октября Минфин США сообщил, что Вашингтон добавил в список санкций Министерство национальной обороны и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главу МВД Сулеймана Сойлу.