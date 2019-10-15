В США обеспокоены некоторыми способами выражения протеста активистов в Гонконге

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Некоторые способы выражения протеста активистов в Гонконге вызывают обеспокоенность Вашингтона. Об этом заявил во вторник помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер.

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"Фундаментальные права должны уважаться и быть обеспечены. Власти должны соблюдать свои политических обязательства, - отметил он, выступая на конференции, посвященной роли Китая в регионе. - Мы обеспокоены некоторыми методами, которые используют протестующие. Отдельные случаи представляют проблему".

В то же время помощник шефа Пентагона заявил, что в целом Вашингтон озабочен действиями Пекина и гонконгских властей в отношении участников протестов.

Более четырех месяцев назад здесь вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами, актами вандализма в метро, нападениями на полицейских.