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В США заявили, что Эрдоган обещал Трампу "держаться подальше" от окрестностей Кобани

Американский сенатор Линдси Грэм сообщил, что президент Турции Тайип Эрдоган намерен держаться подальше от окрестностей Кобани, "чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию в Сирии"

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Американский сенатор Линдси Грэм заявил во вторник, что президент Турции Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом пообещал "держаться подальше" от окрестностей сирийского города Кобани, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

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"Я присутствовал при вчерашнем телефонном разговоре между президентом Эрдоганом и президентом Трампом, в ходе которого президент Трамп получил от президента Турции обязательство держаться подальше от окрестностей Кобани, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию в Сирии", - утверждает законодатель у себя в Twitter.

"Если Турция продолжит продвигаться и захватывать курдские районы вокруг Кобани, я буду воспринимать это как нарушение обещания", - добавил Грэм.

Теги
СШАТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
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