В США заявили, что Эрдоган обещал Трампу "держаться подальше" от окрестностей Кобани

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Американский сенатор Линдси Грэм заявил во вторник, что президент Турции Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом пообещал "держаться подальше" от окрестностей сирийского города Кобани, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

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"Я присутствовал при вчерашнем телефонном разговоре между президентом Эрдоганом и президентом Трампом, в ходе которого президент Трамп получил от президента Турции обязательство держаться подальше от окрестностей Кобани, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию в Сирии", - утверждает законодатель у себя в Twitter.

"Если Турция продолжит продвигаться и захватывать курдские районы вокруг Кобани, я буду воспринимать это как нарушение обещания", - добавил Грэм.