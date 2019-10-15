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Военная операция Турции на севере Сирии

Reuters: силы ВВС США совершили пролет над войсками Турции в Сирии для демонстрации силы

Как передает агентство, это было сделано "для демонстрации силы" после того, как турецкие войска подошли слишком близко к месту дислокации американских ВС

ТАСС, 16 октября. Силы ВВС США совершили пролет над войсками Турции, находящимися на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на источник.

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Как утверждает агентство, пролет был совершен "для демонстрации силы" после того, как турецкие войска подошли слишком близко к месту дислокации американских ВС.

По данным Reuters, демонстрационный полет над позициями турецкой армии осуществил как минимум один военный самолет США. Телеканал Fox News в свою очередь сообщает, что в небо были подняты американские истребители F-15 и ударные вертолеты AH-64. В Пентагоне пока не комментировали данное сообщение.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.

Теги
СШАСирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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