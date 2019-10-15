Палата представителей США пока не будет проводить голосование по импичменту Трампа

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США полного состава пока не собирается проводить голосование по процедуре импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции спикер нижней палаты Нэнси Пелоси.

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"[В законодательстве] нет такого требования, чтобы мы проводили голосование, так что на данный момент мы не будем проводить голосование", - сказала она.

К проведению соответствующего голосования Пелоси призывает Белый дом. Как ранее сообщал со ссылкой на источники новостной портал Axios, Трамп и его сторонники полагают, что таким образом у республиканцев появится возможность больше повлиять на ход слушаний и другие аспекты расследования.

В США ранее разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с его украинским президентом Владимиром Зеленским, эта беседа стала поводом для начала процедуры импичмента. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.