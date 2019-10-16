Минобороны Турции заявило об уничтожении 637 "террористов" в ходе операции в Сирии

ТАСС, 16 октября. Турецкие вооруженные силы ликвидировали 637 "террористов" во время трансграничной операции "Источник мира" в Сирии. Сообщение об этом опубликовано в среду на странице Министерства национальной обороны Турции в Twitter .

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"В общей сложности 637 террористов из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" были нейтрализованы в ходе операции "Источник мира" к востоку от Евфрата [в Сирии]", - говорится в сообщении.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией. Мировое сообщество осудило действия Анкары.