Канцелярия президента Турции сообщила, что Эрдоган встретится с Пенсом и Помпео

АНКАРА, 16 октября. /ТАСС/. Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил в среду, что турецкий лидер Тайип Эрдоган планирует провести встречу с вице-президентом США Майклом Пенсом и госсекретарем США Майклом Помпео.

"Ранее сегодня президент сообщил журналисту телеканала Sky News, что он не будет принимать американскую делегацию, которая находится сегодня в Анкаре. В действительности, он планирует встретиться с американской делегацией, которую возглавляет вице-президент США Майкл Пенс", - написал Алтун на своей странице в Twitter.

Ранее Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста Sky News, сообщил, что "не намерен с ними [делегацией] встречаться". Он также сказал, что будет "разговаривать с [президентом США Дональдом] Трампом, когда он приедет".

15 октября Белый дом сообщил, что на 17 октября у Пенса запланирована двусторонняя встреча с Эрдоганом, в ходе которой он "подтвердит намерение Трампа сохранять экономические санкции в отношении Турции", пока не удастся разрешить сложившуюся ситуацию. Для Пенса это первый визит в Турцию на посту вице-президента.