МИД ДНР: вновь озвученные Киевом требования полностью противоречат минским соглашениям

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Вновь озвученные Киевом требования по итогам состоявшегося в среду заседания контактной группы по урегулированию на востоке Украины полностью противоречат минским соглашениям и делают их выполнение невозможным. Об этом говорится в комментарии министра иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никоноровой.

"Озвученные требования полностью противоречат сути минских соглашений и делают их выполнение невозможным, - приводит ее слова Донецкое агентство новостей. - Только с ДНР и ЛНР в соответствии с комплексом мер можно что-либо согласовать по урегулированию конфликта в Донбассе. Отрицание этого факта - это путь в никуда".

"Украинской стороне следует как можно скорее понять, что такая риторика лишь углубляет разрыв между Донбассом и Киевом, между реальностью и вымыслом", - отметила Никанорова.

Позиция Киева не меняется

В среду пресс-секретарь главы украинской делегации Леонида Кучмы Дарья Олифер разместила на своей странице в Facebook традиционный комментарий по итогам заседания Контактной группы. В нем она в очередной раз перечислила все тезисы Киева по ключевым аспектам мирного урегулирования, сформулированные еще при прежней администрации. Как и при президенте Петре Порошенко, украинская делегация продолжает настаивать на приоритетности решений вопросов безопасности, откладывая на потом вопросы политического урегулирования, хотя в минских соглашениях они идут параллельно.

Как указала Олифер, "выполнение политического блока вопросов возможно только при условии роспуска ДНР и ЛНР, полного прекращения огня, обеспечения эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины, вывода вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, разведения сил и средств вдоль всей линии соприкосновения".

Более того, прежде чем проводить оговоренные минскими соглашениями местные выборы в Донбассе, Киев требует обеспечения там работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей, а также установления контроля над неподконтрольным ныне Украине участком российско-украинской границы, хотя это должно произойти, согласно тем же минским соглашениям, только после завершения на Украине конституционной реформы с принятием новой конституции страны, предполагающей предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса на постоянной основе.

В экономической сфере Украина по-прежнему требует отказа республик от рублевой зоны и возвращения украинского контроля над расположенными там промышленными предприятиями, которые ДНР и ЛНР вынуждены были взять во временное управление из-за введения Украиной полной торгово-экономической и финансовой блокады региона, опять же в нарушение минских соглашений, предполагающих полное восстановление хозяйственных связей с Донбассом.

Именно такая позиция Киева, стремящегося переиначить договоренности 2015 года, завела в свое время минский переговорный процесс в тупик.