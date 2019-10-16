Госдеп обсуждал с российскими дипломатами атаку на Saudi Aramco

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сообщил в среду, что обсуждал с представителями российской стороны нападение на два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

"Госсекретарь [США Майкл Помпео] и я провели множество консультаций с Россией и Китаем по поводу содействия более мирному и стабильному Ближнему Востоку. Я лично провел отдельные встречи с Китаем и Россией, на которых обсуждал совершенную 14 сентября атаку [на Saudi Aramco] и ее значение", - подчеркнул Хук на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных американской политике в отношении Ирана.