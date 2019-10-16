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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

Пакистан выразил протест Индии из-за нарушения режима прекращения огня

В Исламабаде назвали ситуацию на линии контроля в Кашмире "беспрецедентной эскалацией напряженности"

ИСЛАМАБАД, 16 октября. /ТАСС/. МИД Пакистана выразил протест Индии в связи с нарушением условий соглашения о прекращении огня на линии контроля в Кашмире 15 октября. Об этом в среду сообщает внешнеполитическое ведомство Пакистана.

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"Глава департамента Южной Азии МИД Пакистана Мухаммад Файсал вновь вызвал временного поверенного в делах посольства Индии в Исламабаде Гаурава Ахлувалиа и осудил неспровоцированное нарушение режима прекращения огня индийскими силами вдоль линии контроля 15 октября", - говорится в заявлении МИД Пакистана. "Из-за неспровоцированной стрельбы в секторе Незапир погибло три человека из деревни Кирни, еще восемь человек получили серьезные ранения", - сообщает МИД.

"Индийские войска, расположенные вдоль линии контроля и действующей границы, продолжают на регулярной основе открывать огонь по гражданскому населению из крупнокалиберной артиллерии и автоматического оружия, - заявляет МИД Пакистана. - Эта беспрецедентная эскалация напряженности и несоблюдение режима прекращения огня сохраняются с 2017 года, когда индийские войска нарушили договор о прекращении огня от 1970 года".

Теги
ИндияПакистанВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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