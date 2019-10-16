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Brexit

Джонсон заявил, что сделка с Евросоюзом почти достигнута

По данным агентства Reuters, британский премьер признал, что "пока еще не все разногласия устранены"

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на закрытой встрече с депутатами Консервативной партии объявил о том, что сделка с Евросоюзом об условиях Brexit почти достигнута. Об этом агентству Reuters сообщили участвовавшие во встрече законодатели, пожелавшие сохранить анонимность.

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"Все определенно считают, что сделка возможна. Он (Джонсон - прим. ТАСС) выразил уверенность в том, что ее удастся заключить", - сказал один из собеседников агентства. По словам другого, премьер подчеркнул, что пока еще не все разногласия устранены, однако конец пути уже близок.

По информации, полученной Reuters от источников в ЕС, к настоящему моменту стороны договорились о том, как будет осуществляться таможенный контроль на острове Ирландия и какую роль Ассамблея (однопалатный парламент) Северной Ирландии будет играть в определении действующих в Ольстере правил и нормативов. При этом пока не улажены вопросы, касающиеся порядка взимания НДС после Brexit, однако проект сделки в целом готов.

Теги
ВеликобританияИрландияBrexitДжонсон, Борис
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