Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы пригласил Володина посетить его страну

"Люди, которые впервые приезжают в Венесуэлу, испытывают очень глубокое удивление, потому что ожидают увидеть зону боевых действий. Это совсем не так, - сказал он на встрече с Володиным. - Поэтому мы хотели бы пригласить и вас, чтобы вы посетили нашу страну, посетили Конституционную ассамблею, выступили перед нашими депутатами, когда вы сочтете возможным согласно вашему графику".

Политик отметил важность контактов по линии законодательных властей. "Это важно для того, чтобы развивать наши отношения. Они крепкие между нашими президентами, но мы также работали в этом направлении. Мы хотели бы также установить крепкую связь между законодателями наших стран, чтобы обмениваться информацией, и этот процесс можно координировать через наших послов", - добавил Кабельо.

Володин в свою очередь поблагодарил за приглашение, отметив, что обязательно им воспользуется. "Мы с вами договоримся о времени, когда мне с моими коллегами можно будет посетить Венесуэлу", - сказал он. Спикер подчеркнул значение развития отношений с Венесуэлой по всем направлениям, в том числе в формате межпарламентского сотрудничества.

Участие оппозиции в выборах

Кабельо также надеется на участие оппозиции в предстоящих в 2020 году парламентских выборах. "В следующем году в Венесуэле пройдут выборы. Эти выборы должны быть проведены в соответствии с нашей конституцией и решениями Национальной ассамблеи. Надеемся, что оппозиция захочет и будет участвовать в этих выборах", - сказал он.

По словам политика, есть определенная часть оппозиции, которая готова к этому, однако та часть, которая поддерживается США, пока не приняла решение. "Выборы позволяют понять, у кого на самом деле большинство. Безусловно, проамериканская часть оппозиции не хочет этого выяснять. Они хотят, чтобы им отдали власть, потому что у них возник такой каприз. И в этой ситуации мы не можем отступать", - заключил Кабельо.

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