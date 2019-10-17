Глава МИД Турции встретился в Анкаре с помощником Трампа по нацбезопасности

АНКАРА, 17 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел в четверг в Анкаре встречу с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. Об этом сообщили журналистам в МИД республики.

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По данным Anadolu, встреча в расширенном составе проходила в закрытом режиме и длилась около 45 минут.

Ожидается, что в четверг в 14:30 (время совпадает с московским) президент Турции Тайип Эрдоган примет вице-президента США Майкла Пенса.

Американская делегация, возглавляемая Пенсом, прибыла с официальным визитом в Турцию, чтобы убедить руководство республики прекратить операцию "Источник мира" в Сирии. В состав делегации также входят госсекретарь США Майкл Помпео, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.