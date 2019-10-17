Европейские лидеры поддержали власти Испании в связи с событиями в Каталонии

МАДРИД, 17 октября. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза выразили свою поддержку исполняющему обязанности председателя правительства Испании Педро Санчесу в связи с событиями в Каталонии. Об этом сообщила в четверг газета El Periódico .

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Санчес принимает участие в саммите ЕС в Брюсселе. "Все ясно [выражают] поддержку конституции и территориальной целостности Испании, - приводит издание слова помощников и.о. главы кабмина королевства. - Все видят, что председатель [испанского правительства] дает соразмерный и четкий ответ".

"Нет беспокойства, это не новый вопрос, - уточнили представители команды Санчеса. - Мы видели, как горят Париж, Генуя, Франкфурт".