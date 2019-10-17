На манифестацию в Барселоне собрались десятки тысяч сторонников независимости Каталонии

БАРСЕЛОНА, 17 октября. /ТАСС/. Десятки тысяч человек собрались на очередную манифестацию в центре Барселоны. Полиция перекрыла для автомобилей два широких проспекта, которые постепенно заполняются протестующими.

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Условный центр демонстрации - сады Сальвадора Эсприу. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, участники акции принесли с собой эстелады - неофициальные флаги каталонских сепаратистов. Здесь же в толпе снуют нелегальные торговцы, которые продают такие флаги по €15.

Пока манифестация проходит без существенных инцидентов. Участники акции протеста запускают воздушные шары, играют на музыкальных инструментах, перебрасываются мячами.

Пролетающие над территорией демонстрации полицейские вертолеты многотысячная толпа каждый раз сопровождает оглушительным свистом. Изредка собравшиеся скандируют ругательные речевки в адрес испанской прессы.