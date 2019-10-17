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Кризис в Сирии

Politico: Пелоси обвинила Трампа в том, что он сделал Ближний Восток "плацдармом" России

По словам спикера Палаты представителей Конгресса США, "все дороги с Трампом ведут к Путину"

ТАСС, 17 октября. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила американского президента Дональда Трампа в том, что он предоставил России возможность превратить Ближний Восток в свой "плацдарм". Об этом сообщила в среду газета Politico.

По ее информации, во время встречи американского лидера с законодателями по Сирии в среду вечером Пелоси заявила, что Москва всегда хотела иметь "плацдарм на Ближнем Востоке", и возложила на Трампа ответственность за то, что он предоставил таковой российской стороне. "Все дороги с вами (с Трампом - прим. ТАСС) ведут к [президенту РФ Владимиру] Путину", - утверждала спикер.

В среду американские законодатели внесли в Конгресс двухпартийную резолюцию, призывающую президента США пересмотреть свое решение о выводе войск с северо-востока Сирии. Документ поддержали 354 конгрессмена, против высказались 60 законодателей, четверо воздержались.

Теги
СШАСирияРоссияКризис в СирииТрамп, Дональд
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