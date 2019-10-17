США и Турция привержены поддержанию территориальной целостности Сирии

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. США и Турция привержены поддержанию "политического единства и территориальной целостности" Сирии и выступают за урегулирование сирийского конфликта дипломатическим путем. Это следует из совместного заявления сторон по итогам переговоров в Анкаре. Документ распространил в четверг пресс-пул вице-президента США Майкла Пенса.

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"Обе страны подтвердили свою приверженность политическому единству и территориальной целостности Сирии, а также политическому процессу под эгидой ООН, который направлен на прекращение конфликта в Сирии, в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.

США и Турция намерены расширить сотрудничество в вопросе создания зоны безопасности на границе с Сирией, а обеспечением ее функционирования будут в основном заниматься турецкие вооруженные силы, отмечается в документе.

"Зона безопасности будет главным образом обеспечиваться ВС Турции, две стороны активизируют свое сотрудничество по всем аспектам ее формирования", - говорится в заявлении.

При это Вашингтон отметил, что "понимает обоснованные опасения Турции" относительно безопасности ее границы. В свою очередь, Анкара обязалась "обеспечивать безопасность <...> жителей контролируемой турецкими силами зоны безопасности".

Переговоры в Анкаре

Переговоры американской и турецкой делегаций под председательством Пенса и президента Турции Тайипа Эрдогана проходили в президентском дворце в столичном районе Бештепе, они длились приблизительно 2 часа 40 минут. Американская делегация прибыла с визитом в Турцию, чтобы убедить руководство республики прекратить операцию в Сирии. В ее состав также входят госсекретарь Майкл Помпео, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

По итогам переговоров Пенс заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов.