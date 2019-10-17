Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии
Обновлено 

США и Турция привержены поддержанию территориальной целостности Сирии

Стороны выступают за урегулирование конфликта дипломатическим путем

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. США и Турция привержены поддержанию "политического единства и территориальной целостности" Сирии и выступают за урегулирование сирийского конфликта дипломатическим путем. Это следует из совместного заявления сторон по итогам переговоров в Анкаре. Документ распространил в четверг пресс-пул вице-президента США Майкла Пенса.

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Обе страны подтвердили свою приверженность политическому единству и территориальной целостности Сирии, а также политическому процессу под эгидой ООН, который направлен на прекращение конфликта в Сирии, в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.

США и Турция намерены расширить сотрудничество в вопросе создания зоны безопасности на границе с Сирией, а обеспечением ее функционирования будут в основном заниматься турецкие вооруженные силы, отмечается в документе.

"Зона безопасности будет главным образом обеспечиваться ВС Турции, две стороны активизируют свое сотрудничество по всем аспектам ее формирования", - говорится в заявлении.

При это Вашингтон отметил, что "понимает обоснованные опасения Турции" относительно безопасности ее границы. В свою очередь, Анкара обязалась "обеспечивать безопасность <...> жителей контролируемой турецкими силами зоны безопасности".

Переговоры в Анкаре

Переговоры американской и турецкой делегаций под председательством Пенса и президента Турции Тайипа Эрдогана проходили в президентском дворце в столичном районе Бештепе, они длились приблизительно 2 часа 40 минут. Американская делегация прибыла с визитом в Турцию, чтобы убедить руководство республики прекратить операцию в Сирии. В ее состав также входят госсекретарь Майкл Помпео, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

По итогам переговоров Пенс заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов.

Теги
СШАСирияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипПенс, Майкл (Майк)Помпео, Майкл (Майк)О'Брайен, РобертВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
В Каталонии пройдет всеобщая забастовка
Ожидается, что на улицы выйдут сотни тысяч манифестантов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС