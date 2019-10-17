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Полиция вновь применила силу в ходе протестов в центре Барселоны

Стражи порядка попытались предотвратить столкновения между сторонниками независимости Каталонии и ультраправыми
Описание
© Антон Долгунов/ТАСС

БАРСЕЛОНА, 17 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы применили силу в четверг в ходе акций протеста в центре Барселоны, которые вновь переросли в беспорядки.

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Стражи порядка попытались предотвратить столкновения между сторонниками независимости Каталонии и ультраправыми, которые выступают за единство Испании. Сепаратистская манифестация началась мирно рядом с Садами Сальвадора Эсприу. Однако одновременно с этой акцией прошел митинг противников выхода региона из состава Испании.

Теперь, как передает корреспондент ТАСС с места событий, десятки людей в балаклавах перекрывают улицы, поджигают мусор.

Теги
ИспанияРеферендум о независимости КаталонииПровозглашение независимости КаталонииПриговор организаторам референдума в Каталонии
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