Полиция вновь применила силу в ходе протестов в центре Барселоны

БАРСЕЛОНА, 17 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы применили силу в четверг в ходе акций протеста в центре Барселоны, которые вновь переросли в беспорядки.

Стражи порядка попытались предотвратить столкновения между сторонниками независимости Каталонии и ультраправыми, которые выступают за единство Испании. Сепаратистская манифестация началась мирно рядом с Садами Сальвадора Эсприу. Однако одновременно с этой акцией прошел митинг противников выхода региона из состава Испании.

Теперь, как передает корреспондент ТАСС с места событий, десятки людей в балаклавах перекрывают улицы, поджигают мусор.