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Пакистан впервые за 14 лет посетили члены британской королевской семьи

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Национальную академию крикета в Лахоре, мечеть Бадшахи, побывали в предгорье горной системы Гиндукуш, а также совершили облет ледника Кьятибо

ИСЛАМАБАД, 18 октября. /корр. ТАСС Алексей Голубкин/. Первый за последние 14 лет визит представителей британской королевской семьи - принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон - в Пакистан стал заметным событием в жизни страны. Их пятидневная поездка по историческим и культурным местам Пакистана довольно подробно освещают местные СМИ. При этом внимание общественности привлекли не только политические высказывания принца Уильяма, но и благотворительная, а также культурная часть поездки.

"Для такой молодой страны Пакистан пережил очень много трудностей, потерял много жизней в результате террора, - сказал принц Уильям в своем первом официальном выступлении. - Я хочу отдать дань памяти всем тем, кто помог построить страну, которую мы видим сегодня". "Для реализации своего потенциала Пакистану придется столкнутся со многими трудностями и пойти на жертвы", - добавил он. "Пакистан может рассчитывать на то, что Великобритания продолжит играть важную роль в качестве ключевого партнера и друга", - заверил представитель королевской семьи.

Пакистанские традиции

Одной из особенностей продолжающегося визита британской королевской четы стало ее стремление проникнуться культурой Пакистана. Герцогиня Кембриджская отказалась от современной европейской одежды и появляется на публике исключительно в национальном шальвар-камизе - длинной рубахе и брюках, пошитых знаменитыми пакистанскими модельерами. Принц Уильям также несколько раз появлялся в национальной пакистанской одежде, например, на торжественный прием в честь британской четы он пришел в шервани. Стоит отметить, что оригинального подхода Уильям и Кейт придерживаются не только в одежде, но и в выборе транспортных средств - на прием семья приехала на моторикше [наиболее распространенном средстве передвижения в Пакистане], которая была украшена чеканкой и яркими красками в стилистике росписи пакистанских грузовиков.

Королевская чета побывала в Национальной академии крикета в Лахоре. В Пакистане крикет занимает особое место и является самым популярным видом спорта, в который играют все начиная от дворовых мальчишек и заканчивая премьер-министром государства. Уильям и Кейт провели своего рода тренировку и даже смогли показать определенные навыки игры.

В ходе поездки Кейт Миддлтон смогла пообщаться и на государственном пакистанском языке урду. Это произошло в ходе посещения детской деревни-приюта, в которой проживает порядка 150 детей-сирот, где Кейт поздравила троих детей с днем рождения.

По следам принцессы Дианы

Программа визита королевской четы во многом повторяет маршрут поездок в Пакистан принцессы Дианы. Так, Уильям и Кейт посетили мечеть Бадшахи - одну из крупнейших в Пакистане, расположенную в городе Лахор. Члены королевской семьи осмотрели достопримечательность эпохи Великих Моголов, послушали чтение Корана. После пара обсудила с религиозными деятелями вопросы продвижения межконфессиональной гармонии. Королевская чета также посетила онкологический госпиталь имени Шавката Кханума, где общалась с проходящими там лечение детьми, а также осмотрела техническую базу учреждения и пообщалась с школьницами в образцовом колледже для девочек.

Одной из важных точек в маршруте королевской четы стала остановка в предгорье горной системы Гиндукуш. Герцог и герцогиня Кембриджские посетили деревню Бомбарет, где проживает народность калашей. Королевская чета ознакомилась с традициями народа, национальной одеждой, наблюдала их танцы. Под конец поездки принцу Уильяму и его супруге подарили традиционные головные уборы паколы, известные как читралки или пуштунки, а также фотоальбом с фотографиями покойной принцессы Дианы, посетившей Читрал более 17 лет назад. Принцесса Диана посещала Пакистан трижды в 1991, 1996 и 1997 годах.

Глобальное потепление

Британская чета совершила облет ледника Кьятибо в Национальном парке Долина Брогхил, где смогла наблюдать последствия изменения климата в регионе, в котором находится самое большое количество ледников в мире.

"Надвигающаяся катастрофа", - так охарактеризовал увиденное принц Уильям.

Жители региона не прекращают попыток привлечь внимание общественности к проблеме таяния ледников, которая уже привела к многочисленным жертвам и разрушениям. В 2015 году в результате глобального потепления в этом регионе произошло разрушительное наводнение, которое унесло множество жизней.

Воздушный инцидент

Поездка принца Уильяма и Кейт Миддлтон не обошлась без инцидентов. 17 октября самолет королевских ВВС, который должен был вернуть чету из Лахора в Исламабад, не смог совершить посадку в столичном аэропорту из-за сильного шторма. После двух попыток в аэропорту Исламабада и одной на базе ВВС Пакистана Нур-Хан пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета.

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон 14 октября прибыли с пятидневным визитом в Пакистан. В программу их поездки входит посещение Исламабада, Лахора, северных регионов страны, а также ряд знаковых исторических и культурных объектов Пакистана.

Визит принца Уильяма и Кейт Миддлтон стал первым официальным визитом представителей британской королевской семьи в Пакистан с 2006 года.

Теги
ПакистанВеликобритания
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