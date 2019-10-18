Курды обвинили турецкие ВС в атаках на мирное население в Рас-эль-Айне

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Курдские "Силы демократической Сирии" (СДС) обвинили турецкие ВС в атаках на гражданское население в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на СДС.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Несмотря на соглашение о прекращении боевых действий, турецкие налеты и артиллерийские атаки по нашим позициям и мирному населению [в Рас-эль-Айне] продолжаются", - цитирует агентство заявление курдов.

В свою очередь агентство France-Presse сообщило о гибели пяти мирных жителей в результате удара турецких сил по одной из деревень в районе Рас-эль-Айна.

Власти Турции пока не комментируют эту информацию.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира". Ее целью было заявлено создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией. Мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция по итогам переговоров достигли соглашения о приостановке операции "Источник мира". Турецкая сторона обязалась приостановить военные действия на 120 часов, чтобы дать возможность курдским отрядам из СДС покинуть создаваемую Анкарой пограничную зону безопасности. Если курды, многие организации которых в Турции считают террористическими, покинут район, операция ВС Турции, согласно договоренностям Анкары и Вашингтона, будет прекращена.