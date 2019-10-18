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Военная операция Турции на севере Сирии
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Трамп: Турция вернулась к "полной паузе" в проведении военной операции в Сирии

Снайперский огонь и минометные обстрелы остановлены, заявил президент США

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Турция вернулась к "полной паузе" в проведении своей военной операции на севере Сирии, снайперский огонь и минометные обстрелы остановлены. Об этом заявил в пятницу журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп.

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"Прекращение огня установлено. Или же пауза, можете называть это как угодно. Сегодня утром были случаи снайперского огня и минометных обстрелов, они были быстро остановлены. Они вернулись к полной паузе", - сказал он.

"Я очень рад тому, как разворачивается ситуация", - подчеркнул президент. "Пока что все работает", - отметил он. "Посмотрим, как все получится. Ситуация остается хрупкой, она была такой в течение многих лет, они воевали друг с другом в течение многих веков", - добавил Трамп.
 

Теги
СШАСирияТурцияТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
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