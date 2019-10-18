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Военная операция Турции на севере Сирии
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НАТО приветствует договоренность Турции и США о приостановке операции в Сирии

Североатлантический совет считает это решение шагом вперед в решении конфликта

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Североатлантический совет "приветствует договоренность Турции и США о приостановке турецкой операции в Сирии" и считает это решение шагом вперед в решении конфликта. Об этом заявил в пятницу вечером генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Майклом Помпео, прибывшим из Анкары в Брюссель.

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Столтенберг подчеркнул, что Помпео проинформировал Совет НАТО о своем визите в Турцию и последних договоренностях по Сирии.

"Североатлантический совет обсудил ситуацию на северо-востоке Сирии и совместное заявление США и Турции. Я приветствую, что две страны НАТО договорились о продвижении вперед. Мы все понимаем, что ситуация на северо-востоке Сирии хрупкая и сложная. Я верю, что это заявление поможет деэскалации ситуации и улучшению обстановки на месте", - сказал генсек НАТО. Он подтвердил, что вопрос о ситуации в Сирии будет обсуждаться 24-25 октября на встрече министров обороны НАТО.

Несколькими часами ранее главы государств ЕС на саммите, который также проходил в Брюсселе, осудили операцию Турции в Сирии и заявили, что объявленного временного прекращения огня категорически недостаточно. Председатель Европейского совета Дональд Туск назвал договоренности Турции и США "не перемирием, а требованием о капитуляции курдов".

Теги
СШАСирияТурцияТуск, ДональдСтолтенберг, ЙенсПомпео, Майкл (Майк)Военная операция Турции на севере Сирии
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