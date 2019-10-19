Перекрытые улицы и исписанные стены. Барселона восстанавливается после ночных погромов

БАРСЕЛОНА, 19 октября. /ТАСС/. Коммунальные службы Барселоны ведут работу по устранению последствий ночных погромов в центре города. Полиция перекрыла несколько улиц в районе Площади Каталонии, чтобы обеспечить спецтехнике беспрепятственный доступ.

Как передает корреспондент ТАСС, недалеко от вчерашнего эпицентра беспорядков разбиты остановки и киоски, повсюду валяются осколки. Исписаны витрины и стены, горевшие мусорные баки все еще тлеют, запах гари ощущается до сих пор. В некоторых местах разобрана брусчатка - радикалы накануне забрасывали полицию всем, что попадалось под руку, в том числе, пешеходной плиткой. Эти места на тротуарах оцеплены желтой лентой.

Несмотря на это, в центре города работают кафе и магазины, прогуливаются туристы, ходит общественный транспорт.

В пятницу в Каталонии прошла всеобщая забастовка. В Барселоне параллельно с мирной манифестацией произошли столкновения со стражами порядка возле управления национальной полиции. 152 человека в Барселоне пострадали, задержаны были 52 человека.

На 18:00 (19:00 мск) субботы заявлена еще одна демонстрация - на площади Уркинаона, неподалеку от управления национальной полиции. Вероятнее всего, не обойдется без беспорядков и на этот раз. Столкновения с полицией продолжаются в городе с понедельника.