Всеобщая забастовка в Каталонии. Объясняем, чем ее жителей возмущают испанские власти

Начиная с 14 октября массовые выступления продолжаются во всех крупнейших городах Каталонии — Барселоне, Жироне, Таррагоне и Вике. В понедельник возмущенные сторонники независимости предприняли попытку блокировать барселонский аэропорт. Тогда же на дорогах стали ставить заграждения. В среду, 16 октября, начались шествия в Барселону из городов Таррагона, Берга и Жирона. Ожидается, что сегодня манифестанты оттуда прибудут в каталонскую столицу, чтобы принять участие во всеобщей акции протеста.

17 октября в Барселоне начались массовые столкновения. В стычках приняли участие три стороны: испанские ультраправые, выступающие за единство страны, сепаратисты и полиция. Правоохранителям пришлось применить силу, чтобы избежать массового вcплеска насилия. Однако радикально настроенные сепаратисты успели погрузить Барселону в обстановку гражданского противостояния: жгли мусор, взрывали петарды и перекрывали транспортные артерии.

18 октября ожидается кульминация каталонских протестов. По предварительным оценкам, в ней примут участие не менее нескольких сотен тысяч человек. Кафе и рестораны в центре города будут работать по ситуации. Власти допускают логистические проблемы в окрестностях крупных транспортных развязок, а также в аэропорту.