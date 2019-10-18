Всеобщая забастовка в Каталонии. Объясняем, чем ее жителей возмущают испанские власти

В автономном крае Испании — Каталонии продолжаются акции протеста. Первые из них начались 14 октября после того, как Верховный суд в Мадриде вынес обвинительный приговор 12 лидерам сепаратистского движения, причастным к неудавшейся попытке отделения региона в 2017 году. В зависимости от тяжести преступления каждый из них получил от 9 до 13 лет лишения свободы. Вердикт возмутил каталонцев. Глава правительства Каталонии Ким Торра заранее призвал помиловать заключенных, грозя последствиями Мадриду, если тот не пойдет на уступки.
Что происходит
Начиная с 14 октября массовые выступления продолжаются во всех крупнейших городах Каталонии — Барселоне, Жироне, Таррагоне и Вике. В понедельник возмущенные сторонники независимости предприняли попытку блокировать барселонский аэропорт. Тогда же на дорогах стали ставить заграждения. В среду, 16 октября, начались шествия в Барселону из городов Таррагона, Берга и Жирона. Ожидается, что сегодня манифестанты оттуда прибудут в каталонскую столицу, чтобы принять участие во всеобщей акции протеста.
17 октября в Барселоне начались массовые столкновения. В стычках приняли участие три стороны: испанские ультраправые, выступающие за единство страны, сепаратисты и полиция. Правоохранителям пришлось применить силу, чтобы избежать массового вcплеска насилия. Однако радикально настроенные сепаратисты успели погрузить Барселону в обстановку гражданского противостояния: жгли мусор, взрывали петарды и перекрывали транспортные артерии.
18 октября ожидается кульминация каталонских протестов. По предварительным оценкам, в ней примут участие не менее нескольких сотен тысяч человек. Кафе и рестораны в центре города будут работать по ситуации. Власти допускают логистические проблемы в окрестностях крупных транспортных развязок, а также в аэропорту.
Что заставляет каталонцев думать о независимости
Сепаратистскому движению на северо-востоке Испании уже более 100 лет. После финансового кризиса 2008 года интерес к независимости у жителей региона возрос. На фоне проблем в остальной части Испании Каталония с ее преуспевающей экономикой оставалась островком благополучия: из бюджета региона в общий бюджет переводились значительно большие суммы, чем возвращались из него назад. В 2010-е на местных выборах стали побеждать сепаратисты. В 2017 году сформированная ими администрация провела непризнанный Испанией и остальным миром референдум о независимости. Сторонники единства с Мадридом бойкотировали голосование, что существенно сказалось на явке. Из 43% пришедших к урнам каталонцев 90% поддержали провозглашение независимого государства. Организаторы бойкота сочли волеизъявление несостоявшимся.
27 октября 2017 года каталонские власти объявили об отделении края. В ответ Испания ввела в действие статью 155 своей Конституции, приостановив действие местного самоуправления. Глава региона, сторонник независимости Карлес Пучдемон, потеряв полномочия, вынужден был бежать из страны. Однако его заместитель Ориол Жункерас остался, был арестован полицией и 14 октября 2019 года приговорен к 13 годам лишения свободы за подготовку мятежа и растрату денег. Обвинительный вердикт против Жункераса и 11 его единомышленников — политиков и общественных деятелей — обусловил последовавшие протесты.
Как реагирует политический класс
В ноябре Испанию ожидают всеобщие парламентские выборы. Общественное мнение настроено против сепаратистов. В этих условиях премьер-министру страны Педро Санчесу невыгодно идти на уступки. Правоцентристстская партия "Граждане" (Ciudadanos) требует от Санчеса гарантий, что Жункерас и его приверженцы не будут помилованы. На тех же позициях стоит и правоконсервативная "Народная партия", представители которой подозревают Санчеса в односторонних уступках сепаратистам.
В самой Каталонии глава правительства Ким Торра представляет партию, выступающую за отделение от Испании. Однако до вердикта Жункерасу барселонский лидер занимал примирительную позицию: призывал Мадрид проявить добрую волю и позволить проведение законного референдума, который устроил бы всех. После вердикта Жункерасу позиция Торры стала радикальнее: на этой неделе он объявил, что считает необходимым проведение еще одного волеизъявления о судьбе Каталонии в течение ближайших двух лет. О согласии Мадрида в этот раз не упоминалось.
Что думают сами каталонцы
Несмотря на то что акции протеста в регионе собирают сотни тысяч участников, социологические опросы показывают, что сторонники независимости остаются в меньшинстве. Согласно последнему опросу общественного мнения, за выход из состава Испании выступают 44% каталонцев, против — 48,3%.