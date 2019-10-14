В Каталонии начались акции и митинги из-за приговора в отношении региональных политиков

МАДРИД, 14 октября. /ТАСС/. Первые демонстрации и митинги начались в понедельник в Каталонии после вынесения вердикта в отношении лидеров сепаратистского движения. Об этом сообщил телеканал 24 Horas.

Сторонники независимости региона вышли на улицы Барселоны, Таррагоны, Жироны и других городов. Некоторые участники акций перекрывают дороги. Организации, поддерживающие выход Каталонии из состава Испании, призывают жителей автономной области выходить на улицы в знак протеста.

Из-за риска беспорядков в регионе МВД Испании усилило присутствие там сотрудников правоохранительных органов.

Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении каталонских политиков, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.