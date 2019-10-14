Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Каталонии начались акции и митинги из-за приговора в отношении региональных политиков

МВД Испании усилило присутствие сотрудников правоохранительных органов в автономной области

МАДРИД, 14 октября. /ТАСС/. Первые демонстрации и митинги начались в понедельник в Каталонии после вынесения вердикта в отношении лидеров сепаратистского движения. Об этом сообщил телеканал 24 Horas.

Сторонники независимости региона вышли на улицы Барселоны, Таррагоны, Жироны и других городов. Некоторые участники акций перекрывают дороги. Организации, поддерживающие выход Каталонии из состава Испании, призывают жителей автономной области выходить на улицы в знак протеста.

Из-за риска беспорядков в регионе МВД Испании усилило присутствие там сотрудников правоохранительных органов.

Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении каталонских политиков, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

Теги
Испания
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
СМИ: сирийская армия вошла в город Табка и взяла под контроль военный аэродром
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС