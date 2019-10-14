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В аэропорту Барселоны отменяют и задерживают рейсы из-за акции протеста

В испанском управлении аэропортов объяснили, что проблема заключается в том, что из-за протестов члены экипажа не могут попасть в аэропорт

МАДРИД, 14 октября. /ТАСС/. Около 100 рейсов авиакомпании Vueling были отменены в понедельник в аэропорту испанской Барселоны из-за акции протеста сторонников независимости Каталонии. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, еще 20 рейсов перевозчика будут отменены во вторник. В свою очередь, в испанском управлении аэропортов (AENA) пока официально говорят об отмене в понедельник 67 рейсов. Как ранее объяснили корреспонденту ТАСС в AENA, проблема заключается в том, что из-за протестов члены экипажа не могут попасть в аэропорт. В результате многие рейсы также были задержаны.

После оглашения вердикта по делу каталонских политиков в регионе начались массовые акции протеста. Одна из организаций, поддерживающих независимость Каталонии, призывала парализовать первый терминал аэропорта Барселоны. В результате был частично перекрыт доступ к воздушной гавани. Акция протеста привела к столкновению полиции с участниками митинга.

Сейчас манифестации сторонников независимости Каталонии продолжаются во многих крупных городах региона.

Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении каталонских политиков, их приговорили к тюремным срокам до 13 лет. Некоторые из проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же годапарламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

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Испания
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